America's cup di pattinaggio in Florida. Cocchi e Mariotti: "Pronti alla grande sfida"

Lo scorso settembre Maliseti ha ospitato la "World Cup Figures" di, organizzata dPrimavera Prato (in collaborazione con il DLF Pistoia) e capace di portare in città agonisti provenienti da tutto il mondo. E a quattro mesi di quell’evento, sarà Prato ad essere rappresentata negli Stati Uniti, dove domenica prossima prenderà il via la "Cup Championship of Clubs 2025": saranno Desirèee Niccolòa gareggiare per la Primavera, in una competizione sportiva che si terrà ad Orlando (in) e che vedràrsi nella varie discipline del programma sportivi provenienti da sedici diversi Paesi. E per i due "portabandiera" del club pratese, presenza fisse anche nella Nazionale guidata dal commissario tecnico Fabio Hollan, si tratta di un nuovo palcoscenico internazionale, per quanto a dispetto dell’età l’esperienza non manchi a nessuno di loro.