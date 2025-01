Ilrestodelcarlino.it - A 94 anni sventa la truffa telefonica: “Ma quale incidente e carabiniere. Qua stiamo tutti bene”. E riattacca

Pesaro, 16 gennaio 2025 – Non una ma ben due tentate truffe telefonichete in poche settimane. La protagonista è Giovanna Pezzolesi, classe 1931, ex maestra elementare pesarese, che non si è fatta certo abbindolare da chi al telefono si è finto un, dicendole che i suoi famigliari erano in pericolo. La prima telefonata un circa mese fa, l’ultima proprio ieri mattina. “Mi è squillato il telefono di casa – spiega – e dall’altro capo della cornetta mi hanno detto che erano i carabinieri e che uno dei miei familiari era lì da loro. Mi hanno addirittura chiamata signora Giovanna, conoscendo il mio nome. Ho subito pensato fosse una, così ho risposto loro che i miei familiari li avevo sentiti la mattina e che stavano, così hoto senza dargli il tempo di andare avanti con la conversazione.