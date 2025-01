Zonawrestling.net - WWE: Tonga Loa potrebbe rientrare prima di WrestleMania 41

Loa non si fa vedere sul ring della WWE da ben 2 mesi a causa di uno strappo al bicipite che si è procurato alle Survivor Series, durante il WarGames match maschile, dove venne sconfitto dalla OG Bloodline. Inizialmente, si stimava che il tempo di recupero oscillasse fra le sei e le otto settimane. Tuttavia, l’insider WrestleVotes ha fornito un importante aggiornamento riguardo al possibile rientro del samoano: si ipotizza infatti che la WWE abbia intenzione di farloin tempo per41: “Stanno puntando a. Non so se hanno posto per lui. Non direi che ha già un match di coppia pronto, ma stanno lavorando per farloin TV entro.”