Torino 66 studenti stranieri in un appartamento ma solo sulla carta | la truffa degli affitti per la borsa di studio

Spinti dalla discriminazione e da alcuni proprietari senza scrupoli, adecine dihanno firmato contratti d’affitto fasulli, potendo ricevere borse diche altrimenti non sarebbero state elargite. È unada mezzo milione di euro quella che emerge dall’inchiesta della Guardia di Finanza nel capoluogo piemontese. I primi indizi che hanno portato all’operazione Fake Home sono arrivati da alcune chat su Telegram segnalate da un esposto anonimo. «Ho sentito da alcuni ragazzi cheusano contratti falsi e continuano a ricevere soldi da Edisu», si legge in una delle conversazioni. Nella stessa chat un altro messaggio sospetto: «Qualcuno ha bisogno di un contratto utile per Edisu? Non la casa,il contratto, scrivetemi in privato. Due o tre contratti sono disponibili».