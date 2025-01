Sostenibilità 1 miliardo di euro al settore Moda | Unicredit incentiva gli investimenti Esg

Leggi su Ildenaro.it

conferma il proprio impegno a supporto dele, più in generale, del tessuto produttivo nazionale. Nell’ambito del pianoper l’Italia, la banca supporta le aziende delcon un plafond dedicato di 1difinalizzato agli. L’istituto, si legge in una nota, in particolare “si impegna ad accompagnarle nei processi di transizione Esg, partendo da uno score gratuito, fornito da Cerved Rating Agency su piattaforma Open-es, finalizzato a delineare un percorso di crescita virtuosa sui tre verticali, Environmental, Social and Governance, e fornire soluzioni finanziarie volte adre il raggiungimento degli obiettivi didelle imprese”.Accanto all’offerta finalizzata aglicontinua a sostenere le imprese del comparto attraverso soluzioni per la gestione del capitale circolante, nonché tramite la valutazione di eventuale moratoria fino a fine anno sulla quota di capitale dei finanziamenti a medio e lungo termine in essere, fermi restando i vincoli previsti da eventuali garanzie pubbliche.