Oasport.it - Sci freestyle: Miro Tabanelli e Rene Monteleone fuori dalle finali di slopestyle a Laax

Giornata sfortunata per gli azzurri dello, impegnati quest’oggi nella qualificazione valida per la tappa di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, in scena sulle nevi di. Nessun rappresentante della Nazionale italiana è riuscito a passare il taglio, rendendosi artefice di una prova problematica. Nello specifico Renési sono dovuti accontentare solo della quarantanovesima posizione con uno score curiosamente speculare. Sia il primo che il secondo hanno infatti ricevuto come migliore valutazione 23.75, rimediati alla seconda uscita a seguito di una manche inaugurale contrassegnata rispettivamente da 21.75 e 11.00. Il migliore delle qualifiche è stato Mac Forehand. Lo statunitense ha avuto la meglio timbrando 92.00 nella seconda run, precedendo il norvegese Birk Rudd, secondo con 88.