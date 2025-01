Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Giacinti out con il Napoli in Coppa Italia: pronto il ricorso per la squalifica

Lasi prepara a tornare in campo nei quarti di finale di. Archiviata la sconfitta interna per 1-2 contro l’Inter, la squadra guidata da Alessandro Spugna proverà a rialzarsi contro ilper assicurarsi un utile vantaggio in vista della gara di ritorno. Il calcio d’inizio della partita è in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Comunale Giuseppe Piccolo.out per infortunioPer il match di, Spugna dovrà fare a meno di Valentini. L’attaccante classe 1994, espulsa nell’ultima giornata di campionato contro l’Inter, non prenderà parte alla partita a causa di un versamento post contusivo rimediato a seguito del colpo preso da Milinkovic nel primo tempo del match contro la formazione nerazzurra. Inoltre, secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.