Per un'ora la migliore Juventus di Motta. Atalanta "condannata" a battere il Napoli|Primapagina

2025-01-15 00:38:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Un altro pari per la, ma stavolta in cima a una partita bella, intensa, ben giocata e perfino impreziosita da una svolta tattica ideata da Thiagoal cospetto del suo vecchio maestro Gasperini. L’allenatore bianconero ha schierato una sorta di 4-2-4, con il quartetto davanti composto da giocatori tutti interscambiabili. Perè stata un’ottima Juve, forse ladella stagione in campionato.Parlando di singoli. Di Gregorio stavolta senza sbavature, anzi preciso in ogni intervento. Meglio del solito anche Savona, che doveva gestire gran parte dei movimenti di Lookman. Decisivi e perfino eroici i due centrali, con Kalulu autore del gol e Gatti promotore dei migliori salvataggi, uno perfino sulla linea.