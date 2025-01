Anteprima24.it - Non solo Campania: Zaia attacca sul terzo mandato, pronto a correre da solo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiACCORDO PER LA TREGUA A GAZA, ‘ANNUNCIO TRA OGGI E DOMANI’INTESA IN 3 FASI. BLINKEN: ‘ANP GUIDI CON ONU IL DOPOGUERRA’E’ atteso tra oggi e domani l’annuncio del cessate il fuoco a Gaza, secondo i media locali. La bozza d’accordo prevede tre fasi, con una prima tregua di 42 giorni durante i quali sono previsti il graduale rilascio dei primi 33 ostaggi e l’inizio del ritiro delle forze israeliane. E già si pensa già al dopoguerra: Blinken parla di un piano per affidarne la gestione all’Anp affiancata dall’Onu, fino alla nascita di uno Stato palestinese che comprenda Gaza e Cisgiordania. Sarebbero intanto già 22 i palestinesi uccisi oggi nella Striscia, secondo i media arabi.SUL, ‘DA’FUMATA NERA SULLA CONSULTA, TENSIONE PER IL DDL SICUREZZA“Non accetto lezioni da bocche sfamate dal Parlamento per 30 anni, il divieto delè un’anomalia tutta italiana”: così il leghista, che si diceanche adaper riconfermarsi governatore del Veneto.