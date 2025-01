Spazionapoli.it - Mercato Napoli, sul taccuino di Manna resta Adeyemi: cifre e dettagli

Non c’è soltanto Garnacho sulla lista di Giovanni: Karimuna soluzioni, tutti idel possibile affare. Con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia si sono aperti diversi scenari riguardanti il futuro deled il. Alla squadra azzurra serve un degno sostituto del georgiano, al netto di quelle che sono le soluzioni interne e le posizioni di Matteo Politano e David Neres cheno giocatori assolutamente affidabili e pronti a mettersi a disposizione di Antonio Conte.Il nome di Alejandro Garnacho è quello che sta maggiormente stuzzicando la piazza partenopea in questi giorni: per l’argentino bisognerà arrivare ad un accordo non semplice con il Manchester United, visto che la squadra inglese vorrebbe una cifra che si aggira attorno ai 70 milioni di euro.Ultimissime– Non solo Garnacho:pensa anche ad, iUn altro nome che sarebbe finito sulla lista di Giovanniè quello di Karim, attaccante tedesco del Borussia Dortmund: per lui, infatti, il direttore sportivo potrebbe studiare un piano d’azione per strapparlo alla squadra giallonera e portarlo all’ombra del Vesuvio.