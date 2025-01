Puntomagazine.it - Meloni alla Abu Dhabi Sustainability Week: ‘Le interconnessioni energetiche chiave per una nuova diplomazia sostenibile’

Leggi su Puntomagazine.it

Firmato un accordo tra Italia, Albania ed Emirati per la produzione e il trasporto di energia rinnovabile attraverso l’AdriaticoNell’ambito della Abu, la premier Giorgiaha ribadito l’importanza di una transizione energetica concreta e sostenibile, sottolineando che la costruzione di infrastrutture adeguate è fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. In particolare, ha evidenziato come lepossano costituire unaforma di, in grado di moltiplicare le opportunità di cooperazione internazionale e generare benefici condivisi tra paesi diversi.“Se vogliamo fare una transizione energetica concreta e sostenibile, dobbiamo assicurarci che sia realizzata con infrastrutture adeguate”, ha dichiarato