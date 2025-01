Quotidiano.net - Marca by BolognaFiere. Crescita senza precedenti: 1.300 espositori in 9 padiglioni

byinaugura un’edizione straordinaria per il suo ventunesimo anniversario, confermandosi come il principale evento italiano dedicato alladel Distributore (Mdd) e l’unico in Europa a coinvolgere le principali insegne della distribuzione moderna. La manifestazione, che si terrà oggi e domani, sarà caratterizzata da una: saranno presenti 1.300(+23% rispetto al 2024), distribuiti su 35.000 metri cubi di area espositiva (+26%) in 9(+2), insieme a 24 insegne della grande distribuzione organizzata. L’edizione di quest’anno vedrà inoltre la presentazione di oltre 450 nuovi prodotti nell’ambito dell’International Private Label Selection (IPLS). Questi numeri, uniti agli ottimi risultati ottenuti nelle ventiedizioni della fiera, hanno reso strutturale la collaborazione trae Adm (Associazione Distribuzione Moderna): la partnership strategica sulla rassegna espositiva è stata infatti rinnovata fino al 2031, e la proprietà del marchio è stata condivisa; dall’edizione 2026, infatti, si chiameràbye Adm.