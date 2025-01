Udine20.it - Luigino Pozzo è il nuovo presidente di Confindustria Udine

è ildi. È stato eletto, all’unanimità, per acclamazione, dall’Assemblea dei Delegati dell’Associazione riunitasi a palazzo Torriani. Via libera dell’Assemblea anche alla squadra dei tre vicepresidenti elettivi: Chiara Valduga, avente anche funzione vicaria, Nicola Cescutti e Mario Toniutti.“Non puntiamo ad essere unagrande, ma unaspeciale, portando avanti progetti innovativi per i nostri associati.dovrà evolvere nell’innovazione” ha affermato, illustrando le linee guida del proprio mandato quadriennale.Nella sua relazione programmatica,, per prima cosa, ha voluto ribadire la centralità dell’impresa: “Le aziende e gli imprenditori devono essere al centro del sistema. Senza l’impresa non c’è sviluppo, futuro o occupazione.