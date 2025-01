Oasport.it - LIVE Bronzetti-Cristian, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra a caccia del 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di terzodeglitra Luciae Jacqueline.Una bella occasione per Luciache va alla ricerca di quella che sarebbe la sua seconda volta al terzodella carriera allo Slam dopo quello raggiunto agli USnel 2023. La romagnola ha cominciato alla grande a Melbourne battendo per due set a zero al primoVictoria Azarenka, una giocatrice che agliha vinto due volte in carriera. La forma sembra essere buona,sta mostrando grande solidità e sembra aver fatto uno scatto dopo aver aiutato la squadra italiana nella conquista della Billie Jean King Cup lo scorso novembre.Dall’altra parte della rete c’è però una giocatrice molto interessante e valida come la rumena Jaqueline