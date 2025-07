Progressione di carriera e scuole paritarie | il 4 09 la sentenza della Corte UE 300mila docenti interessati

Il prossimo 4 settembre, una sentenza della Corte di Giustizia Europea potrebbe rivoluzionare il futuro di oltre 300.000 docenti delle scuole paritarie. La decisione chiarirà aspetti fondamentali riguardo alla validità del servizio svolto, influenzando direttamente progressione di carriera e stipendi. Questo momento rappresenta un punto di svolta per il settore dell’istruzione privata, con potenziali ricadute importanti sia sul piano giuridico che economico. La sentenza potrebbe cambiare le regole del gioco.

