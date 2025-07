Sissa operaio rimane con la mano incastrata nel trattore

Un altro incidente sul lavoro scuote la comunità di San Nazzaro, dove un operaio rimane con la mano incastrata nel trattore mentre lavorava nel suo podere in strada dei Mori. Mentre le cause sono ancora da chiarire, l’episodio si aggiunge a una serie di recenti infortuni agricoli che evidenziano l’importanza della massima attenzione e sicurezza nelle campagne. La prevenzione, ora più che mai, deve essere al centro delle nostre priorità.

