La Maceratese piazza il primo colpo Koné | Quest’anno ci divertiremo

La Maceratese dà il via alla sua stagione con un colpo davvero entusiasmante: l’arrivo dell’esterno offensivo Mamadou Alfred Koné. Nato nel 1998 in Costa d’Avorio, Koné porta con sé un bagaglio di esperienza e talento maturato in diverse squadre italiane di Serie D. La sua presenza promette emozioni e nuovi traguardi per i biancorossi: si tratta di un acquisto che farà certamente la differenza in campo.

È l’esterno offensivo Mamadou Alfred Koné il primo acquisto della Maceratese. Si tratta di un giocatore nato nel 1998 in Costa d’Avorio, Koné ha iniziato la carriera maturando un’importante esperienza nel settore giovanile della Reggiana. Negli anni successivi ha collezionato oltre 200 presenze in serie D avendo indossato le maglie, tra le altre, di Olympia Agnonese, Vastese, Latte Dolce Sassari, Legnano, Gladiator e Palmese. Si tratta un esterno offensivo dinamico, un giocatore duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto avanzato, garantendo velocità, profondità e imprevedibilità. Nell’ultima stagione ha giocato con il Latte Dolce Sassari, realizzando 6 gol e 4 assist in 22 presenze nel girone G. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Maceratese piazza il primo colpo. Koné: "Quest’anno ci divertiremo"

