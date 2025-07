Penzo ricorda l’esordio con la Roma | Da Liedholm il lei che emozione

Penzo ricorda con emozione il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma, un momento indimenticabile che lo ha visto confrontarsi con leggende come De Sisti e Prati. L’esperienza con Liedholm, che gli affidò la maglia “gioca tu”, rimarrà per sempre nel cuore di ogni tifoso giallorosso. Un ricordo speciale di una carriera iniziata tra sogni e grandi sfide, che dimostra come la passione possa trasformare le speranze in realtà .

Domenico Penzo torna a parlare della Roma. Intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante giallorosso ha rievocato il suo esordio in Serie A con la maglia della Lupa nella stagione 197475. “Liedholm mi disse “gioca lei” mezz’ora prima della partita. Un signore vero”, ha raccontato Penzo ricordando il debutto a Varese. “C’erano De Sisti, Prati, Rocca, Di Bartolomei. Una bella soddisfazione: l’anno prima giocavo in quarta serie con la Romulea”. Il match finì 0-0, ma per Penzo fu l’inizio di una carriera tra Roma, Verona, Napoli e Juventus. Una memoria d’altri tempi che fa ancora battere il cuore romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Penzo ricorda l’esordio con la Roma: “Da Liedholm il lei, che emozione”

In questa notizia si parla di: penzo - esordio - roma - liedholm

Penzo ricorda l’esordio con la Roma: “Da Liedholm il lei, che emozione”; Penzo: Il debutto alla Roma una grande emozione, Liedholm me lo disse mezz'ora prima.

Roma, retroscena Gianluca Mancini: cosa ha fatto per omaggiare Liedholm - Nils Liedholm avrebbe compiuto ieri 102 anni e per rendergli omaggio il Comune di Roma gli ha intitolato un giardino. Secondo msn.com

Roma, retroscena Gianluca Mancini: cosa ha fatto per omaggiare Liedholm - Liedholm, cosa ha fatto Mancini per omaggiarlo Per la Roma di oggi l’avvocato Lorenzo Vitali e Gianluca Mancini , avvisato alle 10 di prendere parte alla cerimonia cominciata alle 11 circa. Da corrieredellosport.it