Roma precipita da terrazza durante lite | la casa dove è avvenuto il fatto

Tragedia a Roma: un uomo di 48 anni, Adriano Gneo, perde la vita dopo essere precipitato da una terrazza durante una lite nel quartiere di Grotte Celoni. Le immagini della scena e le indagini in corso stanno attirando l’attenzione sulla vicenda, che ha scosso l’intera comunità capitolina. Mentre gli investigatori lavorano per chiarire i dettagli, il mistero rimane fitto attorno alle cause di questo drammatico evento, che potrebbe nascondere molto di più.

Le immagini della casa a Roma dove è morto un uomo di 48 anni, di nome Adriano Gneo, trovato cadavere il 2 luglio scorso intorno alle 18, sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni, a Roma. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, per gli investigatori, coordinati dalla sostituta procuratrice della Repubblica della procura di Roma, Claudia Alberti, che indagano per omicidio, prima di cadere nel vuoto la vittima avrebbe avuto una violenta lite con un uomo, che lo avrebbe rincorso fino alla terrazza condominiale da dove poi è precipitato, forse nel tentativo di fuggire dalla furia del suo aggressore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, precipita da terrazza durante lite: la casa dove è avvenuto il fatto

