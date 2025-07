Braccialetto elettronico a un 27enne per maltrattamenti verso la madre

Un giovane di 27 anni si trova ora sotto stretta sorveglianza dopo aver subito l’ordinanza del Tribunale di Benevento, che gli impone il divieto di avvicinarsi alla madre e ai luoghi da lei frequentati. Questa misura, simbolo di un sistema più attento alla tutela delle vittime, mira a prevenire ulteriori comportamenti pericolosi e a garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La vicenda evidenzia l’importanza di strumenti efficaci come il braccialetto elettronico nel contrastare la violenza domestica.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento ha messo in atto una ordinanza applicativa della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa abitualmente frequentati, con prescrizione di mantenere una distanza di .

