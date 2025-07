Le Notti di Cabiria | nel giardino del Museo Faraggiana va in scena Essere o non essere

Le Notti di Cabiria tornano nel suggestivo scenario del Giardino del Museo Faraggiana, portando in scena "Essere o non essere" in una serata che promette emozioni uniche. La stagione 2025 continua a sorprendere, e questa volta ci conduce fino a Bruxelles, grazie alla collaborazione con Théâtre Creanova e l’attore-regista Luca Franceschi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, pronti a vivere un’esperienza memorabile tra arte, passione e innovazione.

Prosegue la stagione 2025 de "Le Notti di Cabiria", che giovedì 10 luglio portano il pubblico fino a Bruxelles, con Théâtre Creanova e Luca Franceschi, attore e regista italiano con una lunga carriera artistica tra Italia e Francia. Formatosi alla Scuola Internazionale di Mimodramma di Parigi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

