IA e salute | UK lancia il primo sistema digitale che intercetta gli errori medici

Nel cuore della sanità britannica nasce un rivoluzionario sistema digitale di allerta precoce, basato sull’intelligenza artificiale, che monitorerà in tempo reale i flussi clinici del NHS. Questa innovazione rappresenta un passo avanti senza precedenti nella prevenzione degli errori medici, ponendo il Regno Unito all’avanguardia nel settore sanitario globale. Con questo strumento, si apre una nuova era di sicurezza e qualità delle cure, perché la tecnologia può davvero fare la differenza.

Nel cuore della sanità britannica sta per prendere forma un cambio di direzione destinato a rappresentare uno spartiacque, perché per la prima volta al mondo sarà un'intelligenza artificiale a monitorare in tempo reale i flussi clinici del sistema sanitario nazionale per intercettare segnali critici prima che si trasformino in eventi avversi. Il governo del Regno Unito ha annunciato l'avvio di un sistema digitale di allerta precoce basato su un'architettura algoritmica che incrocia dati clinici, amministrativi e gestionali provenienti da ospedali, reparti e ambulatori del NHS, il tutto alimentato da una rete integrata con la piattaforma federata dei dati sanitari già in uso.

