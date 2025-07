Streaming in Italia | Prime Video raggiunge Netflix Disney+ in crescita

Secondo i dati di JustWatch, sono le piattaforme più viste in Italia, entrambe con una quota di mercato del 27 per cento. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Streaming in Italia: Prime Video raggiunge Netflix, Disney+ in crescita

In questa notizia si parla di: italia - streaming - prime - raggiunge

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Netflix dice addio al primato dello streaming in Italia: Prime Video la raggiunge, Disney+ al terzo posto Vai su X

Stando alle rilevazioni effettuate da JustWatch da aprile a giugno, Netflix e Prime Video sono ormai alla pari in Italia: lo streaming di Amazon ha raggiunto la vetta, con Disney+ che occupa la terza posizione. Vai su Facebook

Streaming in Italia: Prime Video raggiunge Netflix, Disney+ in crescita; Netflix e Prime Video alla pari in Italia, lo streaming di Amazon raggiunge la vetta; Netflix dice addio al primato dello streaming in Italia: Prime Video la raggiunge, Disney+ al terzo posto.

Netflix e Prime Video alla pari in Italia, lo streaming di Amazon raggiunge la vetta - Netflix e Prime Video sono alla pari in Italia: lo rivelano le classifiche stilate da JustWatch per il secondo trimestre del 2025, che confermano come lo streaming di Amazon sia riuscito ad agguantare ... Riporta msn.com

Netflix dice addio al primato dello streaming in Italia: Prime Video la raggiunge, Disney+ al terzo posto - Prime Video e Netflix prime nello streaming col 27%, dopo che questa ha perso un punto percentuale a favore di Prime. Scrive msn.com