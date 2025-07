Figlio si getta dalla finestra trovata in casa la madre morta con ferite da taglio | ipotesi omicidio-suicidio

Una mattina drammatica nel quartiere Corvetto di Milano: un bambino si è lanciato dalla finestra, dopo aver trovato la madre riversa a terra con ferite da taglio, presumibilmente vittima di un omicidio-suicidio. La scena sconvolgente ha scosso la comunità e aperto indagini approfondite per chiarire i motivi di questa terribile tragedia familiare.

Si è lanciato nel vuoto, in casa a terra la mamma morta con diverse ferite di arma da taglio: è successo questa mattina intorno alle 8.30 in via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto di.

