Fumo e caos in cella | cinque poliziotti finiscono in ospedale

Un incendio scoppiato nella Casa Circondariale di Avellino ha scatenato il caos, con cinque agenti feriti e costretti a ricorrere alle cure ospedaliere. La tensione è salita alle stelle quando un detenuto ha dato fuoco al materasso della propria cella, creando un'area di fumo denso e rendendo difficile il controllo della situazione. La rapida risposta delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una notte di paura all’interno della Casa Circondariale di Avellino. Verso le 21:00 di mercoledì, un detenuto di nazionalità straniera, recluso nel reparto isolamento, si è barricato nella propria cella e ha dato fuoco al materasso, provocando un denso fumo che ha rapidamente invaso anche le celle vicine. La situazione ha scatenato il panico tra gli altri detenuti. A scongiurare il peggio è stato il tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria, che – con grande professionalità e sangue freddo – è riuscita a mettere in salvo il detenuto autore del gesto e a riportare la calma nel reparto, mettendo in sicurezza anche gli altri reclusi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fumo e caos in cella: cinque poliziotti finiscono in ospedale

