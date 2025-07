Valentina Persia fa la parodia della maschera vaginale di Belén Rodriguez | la risposta della showgirl

Valentina Persia non perde occasione per sorprendere il pubblico con la sua verve irriverente. Dopo la maschera vaginale di Belén Rodriguez, la showgirl risponde con una divertente parodia su Instagram, aggiungendo un tocco di humor e sarcasmo. La sua ironia è pronta a far discutere e divertire, dimostrando ancora una volta che la comicità italiana sa come sdrammatizzare anche le tematiche più curiose. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa sfida tra star.

"Per chi fosse interessato c’è anche XXL" ha scritto ironica Valentina Persia su Instagram facendo la parodia della maschera intima lanciata da Belén Rodriguez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

