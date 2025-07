Linda Yaccarino si dimette da CEO di X

Di origini italiane, era stata nominata a capo della piattaforma social nel maggio 2023, poco dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Linda Yaccarino si dimette da CEO di X

Linda Yaccarino lascia la guida di X - Dopo due anni di avventure e sfide, Linda Yaccarino annuncia il suo addio alla guida di X, il social di Elon Musk.

Linda Yaccarino si dimette da CEO di X; X, si dimette Linda Yaccarino: l’addio della Ceo dopo il caso Grok. “Grazie Musk”; Linda Yaccarino annuncia dimissioni da Ceo del social media X Da Reuters.

Linda Yaccarino, CEO di X, si dimette dopo due anni - L’annuncio è arrivato ovviamente con un post su X; le motivazioni non sono state indicate e non è al momento noto chi la sostituirà. Si legge su macitynet.it

X, si dimette Linda Yaccarino: l'addio della Ceo dopo il caso Texas. "Grazie Musk" - Scrive msn.com