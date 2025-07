Alatri e Frosinone piangono la scomparsa dello storico ristoratore Silvano Vellucci

Alatri e Frosinone si uniscono nel dolore per la scomparsa di Silvano Vellucci, amatissimo ristoratore che ha lasciato un segno indelebile nella gastronomia locale. Con la sua passione e dedizione, ha conquistato il cuore di tanti clienti nei suoi celebri locali, come "Porca Vacca". La sua improvvisa scomparsa, avvenuta a 67 anni presso la sua abitazione, rappresenta una grande perdita per l’intera comunità. La sua memoria vivrà attraverso i sapori e le storie condivise.

Alatri e Frosinone piangono la scomparsa di Silvano Vellucci, storico ristoratore locale. L'uomo è morto improvvisamente presso la sua abitazione in via Frittola all'età di 67 anni. Silvano è stato titolare di ristoranti molto conosciuti ad Ad Alatri e a Frosinone, come "Porca Vacca" situato a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: alatri - frosinone - silvano - piangono la

Alatri (Frosinone), 91enne investita mentre cammina sul bordo della strada: multata - Una vicenda singolare ha colpito Alatri, in provincia di Frosinone: una 91enne, Sandra, è stata investita mentre camminava sul bordo della strada e, sorprendentemente, multata di 40 euro per non essere sul marciapiede.