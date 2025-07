Novità per Calici di Stelle | quest’anno le cantine del Movimento turismo del vino aprono le porte ai pizzaioli

Quest’estate, i calici di stelle diventano ancora più speciali grazie a Novit224 e alle cantine del Movimento Turismo del Vino, che aprono le porte ai pizzaioli per un mese di degustazioni e incontri indimenticabili. Dal 25 luglio, l’evento MTV si trasforma in un’occasione unica di divertimento, cultura e convivialità, con iniziative social come “Stasera mi sento…”. Scopri tutte le emozionanti iniziative in tutta Italia e lasciati conquistare dall’estate del buon vino e della buona pizza!

L'evento Mtv inizierà il 25 luglio e durerà per un intero mese con un occhio di riguardo per chi guida e con l'iniziativa social "Stasera mi sento.". Ecco le iniziative in tutta Italia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

In questa notizia si parla di: novità - calici - stelle - quest

Rompiamo il silenzio su questa edizione di Alba e Tramonto Festival per comunicare che: stiamo tornando. Questa edizione che si muoverà dall’11 al 22 agosto (più la partecipazione a Calici di Stelle il 9 ed il 10) sarà densa di eventi. Il ritardo che abbiamo, d Vai su Facebook

Tutto pronto per “Calici di Stelle” 2024; Ecco il cartellone estivo di Osimo tra Notti Bianche e tanta musica; Una Sardegna tutta da scoprire tra arte, storia e calici pregiati.