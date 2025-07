Entro luglio le domande per la Scuola dell' arte della medaglia

Se sogni di plasmare l’arte della medaglia e lasciare un’impronta nella storia, questa è la tua occasione! Entro il 31 luglio, puoi candidarti per entrare alla prestigiosa Scuola dell’arte della medaglia di Roma, una realtà secolare nata nel 1907 all’interno della Zecca di Stato. Riserva a 15 talenti un corso triennale gratuito, un’opportunità unica per formarsi tra le eccellenze. Non perdere questa chance di trasformare la tua passione in mestiere!

C'e' tempo fino al 31 luglio per iscriversi al concorso per l'ammissione alla Scuola dell'arte della medaglia di Roma, istituzione formativa dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nata nel 1907, all'interno della Zecca di Stato per formare incisori di monete e medaglie, la scuola offre a 15 giovani un corso triennale gratuito. I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente di indirizzo artistico, o dimostrare di avere attitudine e propensione per l'arte. "Gli studenti - si legge in una nota - ricevono una formazione multidisciplinare che combina teoria e pratica: si va dalle tecniche classiche di incisione su pietre dure e metallo alla modellazione bi e tridimensionale, ma anche decorazione e restauro, fino all'uso delle tecnologie digitali per la progettazione e la prototipazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Entro luglio le domande per la Scuola dell'arte della medaglia

