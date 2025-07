Hanna Arendt e La banalità del male ieri come oggi

Tra le calde giornate estive, la mente cerca rifugio tra le pagine di pensiero profondo. Questa volta, il mio viaggio intellettuale mi ha portato a rileggere Hanna Arendt e il suo celebre saggio "La banalità del male", un’opera che, ancora oggi, ci invita a riflettere sulle radici dell’ingiustizia e sulla natura umana. Un tema che, come vedremo, rimane quanto mai attuale e coinvolgente.

In estate, probabilmente per cercare di superare la canicola, mi rifugio in letture filosofiche o storiche, ma pesantemente leggere, tanto coinvolgenti da farmi dimenticare la temperatura estiva. Il libro che mi è capitato di rileggere in questi giorni è La banalità del male di Hanna Arendt.