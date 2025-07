Torneo della Montagna | stasera quarto di finale Amatori C’è Casina-Folese | previsto il sold-out

una serata ricca di adrenalina e passione calcistica, il quarto di finale tra Casina Folese e gli amatori C8217232, con il pubblico già in delirio per un evento che promette emozioni fino all'ultimo minuto. Con il sold out previsto, questa partita si presenta come uno degli appuntamenti imperdibili del Torneo della Montagna: non mancate!

Il Torneo della Montagna Amatori ha un’altra semifinalista, dopo il Baiso: è il Montalto Donkeys, che ha battuto con un nettissimo 5-0 il Marola. Gara a senso unico dove hanno trovato il gol Prati su punizione, Soranno da fuori, Vittorio Benassi da dentro l’area, Stevani dopo una bella serpentina e Falbo in tap in. Il Montalto affronterà la vincente tra Vetto e Villa Minozzo (giocheranno domani a Vetto alle 21), mentre il Baiso ospiterà in semifinale la vincente di Casina-Folese. Questa gara è in programma questa sera e c’è grande attesa (ore 21 a Casina, arbitrerà Valter Marchetti) perché si tratta di due formazioni che hanno un seguito che non ha nulla da invidiare al Montagna "principale", anzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo della Montagna: stasera quarto di finale Amatori. C’è Casina-Folese: previsto il sold-out

In questa notizia si parla di: torneo - montagna - amatori - casina

