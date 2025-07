Giallo a Roma precipita da una terrazza e muore | ora la procura apre un’inchiesta per omicidio

Un tragico incidente o qualcosa di più oscura? A Roma, il mistero sulla caduta di Adriano Gneo, un uomo di 49 anni precipitato da una terrazza, si infittisce mentre la procura apre un'inchiesta per omicidio. La vicenda, avvolta nel silenzio e nelle ipotesi, solleva domande cruciali sulla sicurezza e sulla verità dietro questa morte improvvisa. L’indagine cercherà di fare luce su cosa sia realmente accaduto in quella notte fatale.

Roma, 10 luglio 2025 – È morto cadendo da una terrazza in circostanze misteriose e ora, una settimana di distanza, la procura di Roma indaga per omicidio. La vittima è Adriano Gneo, un 49enne romano precipitato dal palazzo in cui viveva a Tor Bella Monaca, nella zona est della Capitale. Gli inquirenti non escludono che Gneo sia precipitato nel vuoto dopo una lite scoppiata con un altro uomo che lo avrebbe inseguito fino alla terrazza condominiale. Tra le ipotesi al vaglio, un presunto debito di 60mila euro. Il ritrovamento del cadavere. I fatti risalgono alla sera del 2 luglio scorso. L’uomo venne trovato senza vita in via Pietro Cardella, precipitato dal balcone del suo appartamento nel quartiere di Grotta Celoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giallo a Roma, precipita da una terrazza e muore: ora la procura apre un’inchiesta per omicidio

