Dario Zampa giovedì 10 luglio ad Aquilieia

La voce di una terra, le emozioni di un popolo, la lingua che resiste al tempo. A riportare al centro la forza delle radici e della memoria collettiva sarà, giovedì 10 luglio alle 21 in piazza Capitolo ad Aquilieia, il cantore del Friuli, Dario Zampa. Con il suo spettacolo "Furlan: Cjantìn in Marilenghe Aquileia, la culla della nostra storia", il cantautore friulano, nel luogo simbolo della cultura della regione, regalerà al pubblico un concerto che è molto più di un'esibizione. È un atto d'amore verso la propria gente, le sue tradizioni e la sua lingua. Accompagnato da un ensemble d'eccezione, formato da Sebastiano Zorza alla fisarmonica, Omar Malisan alla chitarra, Andrea Grosso al basso, Nicola Masolini alle percussioni e Grazia Rapetti ai cori, Zampa porterà in scena un racconto in musica che attraversa i decenni, intrecciando monologhi e canzoni capaci di evocare immagini, sensazioni, ferite e speranze del Friuli di ieri e di oggi.

