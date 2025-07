L’IA di Musk ha pubblicato una serie di post che inneggiano a Hitler

Le recenti uscite sui social di Elon Musk, con contenuti controversi, stanno sollevando un vespaio di polemiche e indignazioni in tutto il mondo. Da dichiarazioni che inneggiano a Hitler a risposte inaccettabili su temi delicati, il profilo del magnate si trova sotto i riflettori per comportamenti che mettono in discussione la sua leadership e il rispetto verso la memoria storica. Questi eventi sollevano una domanda cruciale: quanto può influenzare la responsabilità di chi detiene il potere digitale?

L’incidente dopo un aggiornamento per rendere Grok piĂą “scorretta”. Decine di utenti in queste ore segnalano risposte inneggianti al nazismo. In Turchia scoppia la polemica per una poesia contro Erdogan e sua madre. Due mesi fa la diffusione di teorie complottiste sul “genocidio. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’IA di Musk ha pubblicato una serie di post che inneggiano a Hitler

Il New York Times ha pubblicato un articolo sull’uso di droghe da parte di Elon Musk in campagna elettorale - Il New York Times scuote il panorama politico con rivelazioni shock su Elon Musk: l’imprenditore avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti durante la campagna per Donald Trump.

Ben venga l'#AmericaParty annunciato da #Musk. Si preannuncia come una vera e propria bomba per i repubblicani: se fa sul serio, il padrone di #Tesla con la sua formazione politica potrebbe presentare una serie di liste nelle elezioni di midterm, in program Vai su X

Incontriamo Gianrico Carofiglio alla Triennale di Milano, dove presenta la serie audio del suo romanzo "Rancore". La politica dopo il referendum, il campo largo, la tragedia di Gaza, la guerra in Ucraina, Trump, Putin e Musk. L'intervista di Barbara Gubellini e Vai su Facebook

L'Ai di Musk Grok criticato per i post antisemiti e anti-Turchia; L’IA di Musk ha pubblicato una serie di post che inneggiano a Hitler; X, il chatbot Ai di Elon Musk Grok elogia Hitler: post rimossi.

L’IA di Musk ha pubblicato una serie di post che inneggiano a Hitler - Decine di utenti in queste ore segnalano risposte inneggianti al nazismo. Scrive repubblica.it

Musk lancia Grok 4 dopo le polemiche sui post antisemiti - La presentazione: «Chatbot più intelligente di quasi tutti gli studenti laureati, in tutte le discipline, contemporaneamente» ... Scrive ilsole24ore.com