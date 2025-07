Ferrero guarda agli USA | trattative avanzate per acquistare WK Kellogg

Ferrero si prepara a conquistare il mercato dei cereali negli Stati Uniti, puntando forte su WK Kellogg e ampliando così il suo impero nel settore della colazione. Con trattative avanzate da oltre 3 miliardi di dollari, il colosso dolciario italiano si propone di rafforzare la propria presenza in un segmento in forte espansione. Restate sintonizzati: questa operazione potrebbe rivoluzionare il panorama alimentare globale.

Il colosso dolciario italiano punta sul mercato dei cereali. Ferrero si prepara a espandere il proprio impero nel settore della colazione, entrando nel business dei cereali. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il gruppo italiano sarebbe in fase avanzata di trattativa per acquisire WK Kellogg, storica azienda americana specializzata nella produzione di cereali per la colazione. Operazione da 3 miliardi di dollari. L'accordo, del valore stimato di 3 miliardi di dollari, potrebbe essere annunciato già entro questa settimana, anche se la complessità dell'operazione potrebbe causare slittamenti.

