Corso gratuito per Saldatore

Se desideri intraprendere una carriera nel settore metalmeccanico, il nostro corso gratuito di saldatura è la scelta giusta. Acquisirai competenze pratiche e teoriche fondamentali per diventare un saldatore qualificato, capace di assemblare e saldare componenti con precisione e professionalità. Imparerai a preparare le superfici, scegliere la tecnica più adatta e garantire un lavoro di alta qualità. Non perdere questa opportunità: il futuro ti aspetta!

Perchè partecipare? Il corso consente di acquisire le competenze previste per il profilo del SALDATORE, operaio specializzato che si occupa di assemblare e saldare insieme le parti che andranno a comporre un manufatto, un oggetto o un pezzo meccanico: prepara le superfici da saldare, le pulisce, le posiziona ed esegue la saldatura utilizzando la tecnica più idonea. Esistono, infatti, diverse "tecniche di saldatura", e quindi diversi modi di lavorare, a seconda del materiale usato (alluminio, acciaio, ferro ecc.), delle superfici da saldare (lamiere, tubi, piastre, ecc.) e della posizione di saldatura (orizzontale o verticale).

