Asensio per l’Inter concorrenza turca | previsti nuovi contatti – SM

L'Inter si prepara a fare un passo deciso sul mercato, valutando con interesse Marcos Asensio come possibile rinforzo. Il fantasista spagnolo, versatile e di grande esperienza, potrebbe sostituire Taremi e portare qualità al reparto offensivo nerazzurro. Tuttavia, attenzione alla concorrenza turca, pronta a inserirsi nella corsa. Nuovi contatti sono previsti: il futuro di Asensio potrebbe essere ancora tutto da scrivere, ma l'interesse dell'Inter rimane forte e concreto.

Il nome di Marcos Asensio è stato accostato all'Inter, che cerca quel tipo di giocatore in avanti per sostituire Taremi in uscita. Ma occhio alla concorrenza turca. IDEALE – L'Inter sta valutando il nome di Marcos Asensio. Il fantasista spagnolo, che può giocare sia da seconda punta che da trequartista, è nuovamente stato accostato all'Inter. In realtà si tratta di un vecchio pallino del club nerazzurro, che già a gennaio lo aveva sondato anche se alla fine non se fece più niente, con lo spagnolo che andò in prestito all'Aston Villa. Adesso un nuovo interesse. In avanti, i nerazzurri cercano un profilo di questo tipo: ossia un giocatore di qualità e di estro, capace di saltare l'uomo e di fare l'ultima giocata.

