Dalla C alla Nazionale | scelto il nuovo CT dell’Under 21

Dalla C alla Nazionale, il nostro calcio si prepara a una svolta epocale. Dopo l’addio di Carmine Nunziata, la FIGC ha scelto il nuovo CT dell’Under 21, segnando un passo importante nel rinnovamento delle giovani leve. Un processo che coinvolge anche la Nazionale maggiore, con Gattuso in panchina e tante novità in vista. Prestissimo, l’annuncio ufficiale: il futuro azzurro sta scrivendo un nuovo capitolo, e tutti sono pronti a scoprirlo.

Dopo un’attenta riflessione, la Federazione ha deciso da chi ripartire per il post Carmine Nunziata: presto l’annuncio del nuovo CT. Diverse novità nell’ultimo periodo a Coverciano, partendo dalla Nazionale maggiore con l’esonero di Spalletti e la nomina a giugno di Gennaro Gattuso come nuovo Commissario Tecnico. In panchina aria di cambiamento anche nell’ Under 21, dato l’addio di Carmine Nunziata e la scelta del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, di puntare su un nuovo allenatore. Scelto il nuovo CT della nazionale Under 21. Considerando la crisi attuale del calcio italiano, occorrono figure solide, con idee innovative e che siano capaci di valorizzare i giovani. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Dalla C alla Nazionale: scelto il nuovo CT dell’Under 21

