Benevento definito l’organigramma societario | novità De Falco assente un sannita

Il Benevento si prepara alla stagione 2025-26 con un organigramma societario definito e una squadra di tecnici di alto livello. La novità di rilievo è l’ingresso di Andrea De Falco, ex giallorosso, che collaborerà con Innocenti nello scouting. Tuttavia, a sorpresa, il nome del sannita Vincenzo Iannuzzi non figura più nell’organigramma, lasciando spazio a nuove strategie e ambizioni per la società . La stagione promette emozioni e colpi di scena.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della prima seduta di allenamento in programma questa mattina all'Antistadio Imbriani, il Benevento ha definito lo staff tecnico per la stagione 2025-26. Tutte confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi con l'aggiunta di Andrea De Falco, ex giallorosso che affiancherĂ Innocenti nella gestione dello scouting. Non figura, a sorpresa, il nome del sannita Vincenzo Iannuzzi che era stato individuato come collaboratore tecnico di Auteri ma non figura nell'organigramma reso noto dalla societĂ . " Il Benevento Calcio – si legge nelle nota – comunica che, in vista della stagione sportiva 202526, entreranno a far parte dell'Organigramma societario Emanuele Padella, nel ruolo di collaboratore del Direttore Sportivo, e Fabrizio Melara, che ricoprirĂ l'incarico di Team Manager.

