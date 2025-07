Incidente sulla superstrada motociclista sbatte contro segnaletica da cantiere | è grave

Un incidente drammatico si è verificato questa mattina sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all’altezza di San Pietro Vernotico. Un motociclista, coinvolto in circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo e si è schiantato contro la segnaletica da cantiere, risultando in condizioni gravi. La scena è stata scene di grande tensione, con i soccorritori pronti a intervenire per stabilizzare e trasferire il ferito. La vicenda segnala l’importanza della massima attenzione alla sicurezza stradale.

SAN PIETRO VERNOTICO - Grave incidente nella prima mattinata di oggi, 10 luglio, sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all'altezza di San Pietro Vernotico. Un uomo alla guida di una moto, per ragioni in fase di accertamento, è andato a sbattere contro la segnaletica da cantiere. A seguito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

