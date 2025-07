Precipita dal terrazzo dopo la lite per un debito | Omicidio c' è un indagato

Un mistero avvolge la tragica morte di Adriano Gneo, 48 anni, precipitato dal terrazzo sotto circostanze inquietanti. La scena si complica ulteriormente, poiché un'indagine per omicidio è in corso, con un sospettato indagato ai sensi dell'articolo 232 del codice penale. Cosa ha portato Gneo a quel tragico epilogo? Le risposte potrebbero svelare un intreccio di tensioni e segreti ancora da chiarire.

È giallo sulla morte di un uomo di 48 anni, di nome Adriano Gneo, trovato morto, il 2 luglio scorso intorno alle 18, sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni, periferia orientale di Roma. Secondo quanto si apprende per gli investigatori, coordinati dalla sostituta procuratrice della Repubblica della procura di Roma, Claudia Alberti, che indagano per omicidio, prima di cadere nel vuoto la vittima avrebbe avuto una violenta lite con un uomo che lo avrebbe rincorso fino alla terrazza condominiale da dove poi è precipitato, forse nel tentativo di fuggire dalla furia del suo aggressore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Precipita dal terrazzo dopo la lite per un debito: "Omicidio", c'è un indagato

