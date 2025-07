Ocse Italia bocciata sui salari reali | sono troppo bassi

In Italia, nonostante gli sforzi e gli aumenti recenti, i salari reali continuano a deprimersi, risultando ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021. La triste realtà , evidenziata dall’Ocse, è che il nostro Paese registra il calo più marcato tra i principali membri dell’organizzazione. Nell’Employment Outlook 2025 si legge che, più in generale, i salari reali crescono...

In Italia, all’inizio dell’anno, i  salari reali risultavano “ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021” nonostante un aumento consistente negli ultimi 12 mesi. E’ quanto rivela l’Ocse spiegando che nel nostro Paese si registra “il calo piĂą significativo” dei salari tra tutti i principali membri dell’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Nell’Employment Outlook 2025 si legge che, piĂą in generale, i salari reali crescono in tutti i Paesi Ocse, ma in uno su due restano inferiori ai livelli di inizio 2021. “Il rinnovo dei principali contratti collettivi nell’ultimo anno ha portato ad aumenti salariali negoziati superiori al solito – prosegue -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it