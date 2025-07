Studente si rifiuta di affrontare l’orale alla Maturità prof Maggi | Decisione immatura Aboliamo gli esami

Gianmaria, giovane studente di 19 anni, ha deciso di scrivere una nuova pagina nel dibattito sull'esame di maturità, rifiutando l'ultimo step orale. Con un percorso solido alle spalle e risultati brillanti, ha scelto di non affrontare la prova, suscitando discussioni tra opinioni contrarie e favorevoli. È un gesto che apre il confronto sulla maturità e sulle scelte degli studenti di oggi, portando alla riflessione: è davvero il momento di abolire gli esami?

E' ormai cronaca il gesto di Gianmaria, lo studente diciannovenne che ha deciso di non sostenere la prova orale dell'esame di maturità 2025. Dopo aver accumulato 31 crediti durante il triennio e ottenuto 17 e 14 punti rispettivamente nelle due prove scritte, si è presentato davanti alla commissione per l'orale, ha firmato il registro e ha dichiarato: "Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere. Arrivederci". La sua scelta, motivata da una critica al sistema di valutazione scolastico, ha suscitato dibattiti e reazioni diverse. L'articolo Studente si rifiuta di affrontare l’orale alla Maturità, prof Maggi: “Decisione immatura. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: orale - maturità - studente - rifiuta

Maturità al via il 18 giugno: cosa sapere su tema di italiano, seconda prova e orale - Il conto alla rovescia per la maturità 2025 è iniziato: il 18 giugno alle 8:30 si apre il sipario sulla prima prova di italiano, un momento cruciale per oltre 524.

PADOVA, Studente si rifiuta di fare l’orale di maturità: “Non credo nei voti, troppo agonismo”. Promosso Gianmaria Favaretto, 19enne di Padova, tra crediti maturati e scritto aveva già raggiunto la sufficienza: “Mi pentirò? Meglio il rimpianto per un rito mancato c Vai su Facebook

"L’esame di maturità è una sciocchezza": studente di Padova rifiuta l’orale per protesta contro il sistema Vai su X

Maturità, studente non fa l'orale per protesta ed è promosso. Presidi: Cambiare regole; Scuola, la preside critica lo studente che si è rifiutato di fare l'orale alla maturità: «Scelta coraggiosa? No, di comodo»; Come ha fatto lo studente di Padova che si è rifiutato di fare l’orale della Maturità a essere promosso.