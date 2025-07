Mediaset 2025-2026 | le ex regine escluse dai palinsesti da michelle hunziker a ilary blasi

Mediaset svela i palinsesti 2025-2026, ma alcune figure di spicco come Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono state escluse dai nuovi programmi, suscitando sorpresa tra il pubblico. Le scelte di programmazione hanno infatti lasciato molte conduttrici iconiche fuori dai riflettori, segnando un cambiamento significativo nello scenario televisivo. Le conduttrici escluse dai palinsesti rappresentano un momento di svolta che potrebbe rivoluzionare il modo di concepire l'intrattenimento televisivo nei prossimi anni.

annuncio dei palinsesti mediaset 2025-2026: le esclusioni di rilievo. Recentemente, Mediaset ha reso pubblici i palinsesti per la stagione 2025-2026, suscitando grande attenzione sulle conduttrici e sui volti che non saranno più presenti nelle trasmissioni della rete. Tra le protagoniste delle scorse annate, alcune figure di spicco risultano assenti o completamente eliminate dal nuovo schema di programmazione. le conduttrici escluse dai palinsesti 2025-2026 di mediaset. michelle hunziker: un'assenza a sorpresa. Michelle Hunziker, da anni uno dei volti principali dell'intrattenimento di Mediaset, non figura tra le conduttrici confermate per la prossima stagione.

