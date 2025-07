Percorsi sostegno triennalisti ed estero non si può presentare domanda a Indire e ad una Università contemporaneamente FAQ Ministero

Se sei interessato ai percorsi di sostegno triennali, è fondamentale conoscere le regole chiare stabilite dal Ministero. Recentemente, le FAQ hanno dissipato i dubbi sulla possibilità di presentare domanda a Indire e ad un’università allo stesso tempo, confermando che ciò non è consentito. Tuttavia, alcune scadenze sono passate, sollevando interrogativi su come gestire le domande già presentate presso più istituzioni. Ecco tutto quello che devi sapere.

Il Ministero ha chiarito con apposite FAQ una problematica che ha tenuto banco negli ultimi giorni e sulla qualche anche i sindacati avevano fornito indicazioni contrastanti. Va purtroppo precisato che alcuni bandi sono già scaduti, per cui bisognerebbe capire come trattare le situazioni di chi ha presentato domanda presso più istituzioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: percorsi - sostegno - triennalisti - estero

Come accedere al TFA sostegno 2025 e ai percorsi INDIRE - Nel 2025, gli aspiranti insegnanti di sostegno possono accedere a due importanti percorsi formativi: il X ciclo del TFA, gestito dalle università, e i nuovi corsi straordinari di INDIRE.

Dopo le faq del Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche Indire ha pubbblicato le proprie faq sui percorsi di specializzazione per il sostegno didattico per triennalisti e per gli specializzati all'estero. Vai su Facebook

Sostegno 2025 – ultime ore! Hai tempo fino alle 15:00 di oggi per presentare domanda ai percorsi #UniCamillus per: Docenti triennalisti Titolo estero Scadenza TFA X ciclo: 10 luglio Info: http://unicamillus.org/corsi-specializzazione-attivita-sostegno Vai su X

Percorsi sostegno triennalisti ed estero, non si può presentare domanda a Indire e ad una Università contemporaneamente. FAQ Ministero; Percorso sostegno Indire per triennalisti e specializzati estero, faq aggiornate: domande entro l’8 luglio; Proroga per i Percorsi Indire per gli specializzati su sostegno all'estero.

Percorsi sostegno triennalisti ed estero, non si può presentare domanda a Indire e ad una Università contemporaneamente. FAQ Ministero - Il Ministero ha chiarito con apposite FAQ una problematica che ha tenuto banco negli ultimi giorni e sulla qualche anche ... Si legge su orizzontescuola.it

Corsi sostegno INDIRE e Università, triennalisti e abilitati estero: tutte le RISPOSTE AI QUESITI - 6 e 7 del DL 71/2024: sono state avviate le iscrizioni ad Indire e alcune Università hanno pubblicato i bandi. Lo riporta orizzontescuola.it