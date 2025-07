Tutti quelli che ogni giorno screditano il mio nome non mi conoscono | Lazza graffia San Siro Ringrazia la Curva Sud del Milan e fa una riunione di famiglia

Tutti coloro che ogni giorno screditano il mio nome non mi conoscono davvero. La notte a San Siro, Lazza ringrazia la Curva Sud del Milan e si riunisce con la sua famiglia musicale. Tra emozioni e ambizioni, promette di fare il possibile per rendere indimenticabile il suo show, dimostrando che con passione e impegno si può sfidare anche le sfide più grandi. Perché, alla fine, il vero successo nasce dalla determinazione.

“Non posso promettervi che sarà lo show dell’anno ma farò di tutto purché lo sia”, ha detto Lazza durante “il secondo giorno più bello della mia vita dopo la nascita di mio figlio Noah”, ovvero il suo primo concerto a San Siro, (per poco) sold out. Lo stadio Giuseppe Meazza non perdona, è croce e delizia. Per affrontarlo e reggere il confronto – che sia nello sport o, in questo caso, nella musica – serve tanta preparazione, dedizione e bravura. E Lazza è riuscito ad interpretare al meglio il tris delle componenti. Il concerto – durato non una, non due, ma ben tre ore – è iniziato alle 20:30. I brani in scaletta erano tanti, più di quaranta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it