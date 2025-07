Madou AD Bruges | Jashari-Milan? Partiamo dal presupposto che resterà

Il mercato rossonero si accende: il Bruges mette i bastoni tra le ruote al Milan bloccando Ardon Jashari. I tifosi attendono con trepidazione aggiornamenti, consci che solo un’offerta più alta potrà sbloccare questa trattativa cruciale per rafforzare il centrocampo. La corsa all’affare è appena iniziata: riuscirà il Diavolo a sorprendere tutti e a conquistare Jashari? Restate sintonizzati, perché il calciomercato non dorme mai.

Calciomercato Milan, il Bruges blocca Ardon Jashari: serve un’offerta piĂą alta per sbloccare la trattativa per il centrocampista svizzero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Madou (AD Bruges): “Jashari-Milan? Partiamo dal presupposto che resterà ”

In questa notizia si parla di: bruges - jashari - milan - madou

Calciomercato, Milan su Jashari: la volontà del giocatore, l’offerta al Bruges - Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile svolta su Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero, classe 2002, avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi dai belgi del Bruges ai rossoneri, aprendo nuovi scenari per il club milanese.

L’entourage di Jashari oggi pomeriggio vedrà Rogaux e Madou (AD e DG del Club Bruges). Ribadiranno il no a ogni offerta che non sia del Milan, cercando un dialogo per chiudere. Non escluso vada al raduno, ma poi si capirà se il Milan vorrà davvero conti Vai su X

La Curva Sud ha annunciato via Instagram che domani non sarĂ presente al raduno del Milan a Milanello. Una forma di protesta simbolica contro le restrizioni allo stadio Vai su Facebook

Il Bruges fa ancora muro per Jashari, ma lui vuole solo il Milan: il Diavolo ci spera; Milan, altro no del Bruges per Jashari: serve un'offerta piĂą alta; Milan-Jashari, il Bruges gela i rossoneri: Partiamo dal presupposto che resterĂ .

Milan-Jashari, l’ad del Brugge: “Il giocatore è deluso ma restiamo sulla nostra posizione” - Così l’amministratore delegato del Club Brugge, Bob Madou, ha commentato in un’intervista al giornale Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad la questione legata alla trattativa con il Milan per Ardon ... gianlucadimarzio.com scrive

le parole del bruges - Se un top club presenta un’offerta adeguata, allora il trasferimento si può fare". Lo riporta gazzetta.it