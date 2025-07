Israele Gideon Saar | il cessate il fuoco a Gaza è realizzabile

In un contesto di tensione crescente, le parole del ministro israeliano Gideon Saar portano speranza e attenzione sulla possibilità di un cessate il fuoco a Gaza. Sebbene ancora in fase di negoziazione, l'ottimismo sulle trattative apre nuovi scenari per la pace. Ma può davvero diventare realtà il fragile accordo che potrebbe mettere fine alle ostilità? La risposta dipende da molte variabili che solo il tempo potrà svelare.

Bratislava, 10 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri israeliano ha espresso ottimismo sul raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, affermando che se una tregua temporanea sarà siglata, Israele negozierà la fine permanente delle ostilità. Gideon Saar ne ha parlato durante una conferenza stampa a Bratislava con il suo omologo slovacco. Saar ha detto di ritenere "realizzabile" un accordo con Hamas: "Se si raggiunge un cessate il fuoco temporaneo, negozieremo per un cessate il fuoco permanente", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, Gideon Saar: il cessate il fuoco a Gaza è "realizzabile"

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha dichiarato che "il cessate il fuoco a Gaza è realizzabile". Lo riferiscono i media israeliani citando Reuters.

