Forum economico Confindustria-Medef a Roma Von der Leyen | Italia e Francia motori Ue

Nel cuore di Roma, al VII Forum economico italo-francese tra Confindustria e Medef, Ursula von der Leyen ha sottolineato come Italia e Francia rappresentino i due motori principali dell’industria europea. La presidente della Commissione europea ha ribadito l’importanza di preservare questa forza industriale, elemento chiave per il futuro dell’Europa. In un contesto di sfide globali, Italia e Francia continueranno a delineare le traiettorie di crescita e innovazione dell’Unione Europea.

Articolo in aggiornamento Italia e Francia sono due "motori" dell'industria e dell'economia europea. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al VII Forum economico italo-francese tra Confindustria e Medef, in corso a Roma. L'Europa ha mantenuto un ruolo importante a livello di manifattura e "oggi siamo felici di aver preservato la nostra forza industriale", che permetterà di perseguire politiche di innovazioni, specialmente "in tempi in cui le dipendenze sono state strumentalizzate". Italia e Francia "sono in prima linea in questo contesto" e "stanno aiutando l'Europa a rendere realtà la sua politica industriale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Forum economico Confindustria-Medef a Roma. Von der Leyen: "Italia e Francia motori Ue"

In questa notizia si parla di: italia - francia - forum - economico

